Подмосковье может ввести наказание за непринятие мер по борьбе с борщевиком

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. За непринятие мер по борьбе с растением будут предусмотрены штрафы.

В административный кодекс Подмосковья могут внести статью по борьбе с борщевиком. Согласно данной статье, за непринятие мер по борьбе с растением будут предусмотрены штрафы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Ирину Богатченко.

"Сейчас рассматриваем введение отдельной статьи в КоАП за непринятие мер к ликвидации борщевика на той или иной территории в рамках благоустройства", — рассказала Ирина Богатченко.

Впервые проблема ликвидации растения была поднята на областном уровне. По словам первого замминистра к борьбе с борщевиком присоединятся "Мосавтодор" и Комитет лесного хозяйства Подмосковья.

"На комплексную борьбу с борщевиком из регионального бюджета в 2018 году выделено 298,1 миллиона рублей субвенций", — сообщил председатель Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.