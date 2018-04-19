Памятник природы в Подмосковье нанесен на кадастровую карту

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Памятник природы "Озеро Бисерово" в Ногинском районе Подмосковья нанесен на кадастровую карту региона, площадь охраняемой природной территории превышает 120 гектар, говорится в сообщении регионального Минэкологии.
Коган отметил, что обстановка на озере и в его водоохранной зоне находится на особом контроле Минэкологии в связи с негативным антропогенным воздействием на заповедные места. Так, в прошлом году были привлечены к ответственности нарушители из Ногинского района и Электроуглей, построивших в прибрежной зоне кафе, а также отсыпавших битым кирпичом самовольно построенную дорогу. Кроме того, благодаря сигналам жителей, удалось выявить источник незаконного сброса в Бисерово сточных вод.
Режим особой охраны памятника природы запрещает движение водного транспорта, использование озерной воды для орошения и изменение гидрологического режима водного объекта. По мнению министра, четко описанные границы памятника природы позволят быстрее и эффективнее привлекать нарушителей к ответственности.