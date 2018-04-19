Подмосковное предприятие оштрафуют за незаконное сжигание отходов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Предприятие в подмосковном Чехове будет привлечено к административной ответственности за незаконное сжигание отходов, нарушения экологического законодательства были выявлены в ходе внеплановой проверки, сообщает Минэкологии Подмосковья.

Инспекторы эконадзора провели внеплановую проверку деятельности ООО "Вестстрой", которое занимается сбором, транспортировкой обработкой и утилизацией отходов на территории городского округа Чехов в Подмосковье, говорится в сообщении. В рамках расследования был проведен анализ проб золы из твердотопливных печей, которые эксплуатирует общество. Анализ показал, что в печах сжигались отходы, в том числе, четвертого класса опасности. При этому у предприятия отсутствует положительное заключение экоэкспертизы на печи по сжиганию древесных отходов.

"За это нарушители будут привлечены к административной ответственности. За незаконное сжигание отходов юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 250 тысяч рублей. По решению суда деятельность нарушителя также может быть приостановлена на срок до 90 суток", — добавляется в сообщении.