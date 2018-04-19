Подмосковные библиотеки пройдут "перезагрузку"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Процесс перезагрузки библиотек запущен в Подмосковье, сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.

"Мы запустили процесс перезагрузки библиотек. Мы поставили себе задачу опробовать новые модели функционирования, изменить внутренние пространства и перезагрузить их деятельность", — сказала Косарева, представляя областным депутатам проект "Перезагрузка библиотек Подмосковья. Задачи на 2018 год".

В прошлом году по итогам пилотных проектов была повышена квалификация библиотекарей, усилена методическая работа, составлен электронный каталог библиотечный фондов, введён единый электронный билет читателя, который действует на территории всей Московской области. В результате посещаемость библиотек в Подмосковье выросла на 28%, обновлен библиотечный фонд — 34% книг издания не старше пяти лет.

Дорожные карты по преобразованиям на 2018 год будут составлены в мае текущего года, добавила Косарева.

По ее словам, в Подмосковье действуют более 1,3 тысячи библиотек — от 10 до 20 в каждом муниципалитете. Но только 40 не требуют переформатирования. В подмосковные библиотеки записаны 1,1 миллиона человек, число посещений в 2017 году превысило 11 миллионов. В городских библиотеках по просьбам читателей устанавливаются вендинговые аппараты со снеками, кофе-автоматами, организуются библиокафе.