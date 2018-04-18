В Подмосковье донорами крови стали 17,5 тысячи человек

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Более 13 тысяч литров донорской крови собраны в Подмосковье в первом квартале 2018 года, донорами стали 17,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По ее словам, всего за три месяца текущего года произведено свыше 21 тысяч переливаний крови и ее компонентов.

Национальный день донора отмечается 20 апреля, в рамках этой даты в Подмосковье организованы мероприятия по популяризации донорства.

Ежегодно более 50 тысяч жителей Московской области сдают кровь, что обеспечивает полную потребность региона в донорской крови.

Заготовкой донорской крови и ее компонентов для полноценного обеспечения медицинских организаций Подмосковья в настоящий момент занимаются 37 учреждений региона.