Кадровые изменения грядут в Подмосковье в строительной сфере

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области заявил, что в сфере строительства планируются кадровые перестановки.

Андрей Воробьев рассказал о кадровых изменениях в правительстве области, которые коснутся строительной сферы. Об этом сообщил телеканал "360".

Губернатор заявил, что на должность министра строительного комплекса московского региона будет назначен Руслан Тагиев. А заместителем председателя правительства Подмосковья станет Максим Фомин.

"Рассчитываю, что в таком составе вся команда будет решать как насущные вопросы по своевременной сдаче жилья и строительству, так и займется доставшейся нам в наследство проблемой обманутых дольщиков", — отметил Воробьев.

Глава региона добавил, что он надеется на ответственный подход новых руководителей к решению поставленных задач и вопросов.