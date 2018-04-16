Новый онкоцентр в Подольске будет принимать жителей Подмосковья бесплатно

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Онкорадиологический центре в Подольске начнет работать 23 апреля.

С 23 апреля свою работу начнет онкорадиологический центр в Подольске, где жители московского региона смогут пройти бесплатную диагностику и получить бесплатное лечение. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главного врача центра Александра Филимонова.

Он отметил, что для того, чтобы обследоваться в центре, жители должны будут обратиться в поликлинику.

"Чтобы получить необходимое направление, нужно обращаться к своему врачу по месту жительства. Такие направления, как правило, выдают специалисты, которые делают МРТ и компьютерную томографию. Эти методы используются для постановки и уточнения диагноза", рассказал Филимонов.

Для тех, кто пожелает проходить лечение в центре, надо будет получить направление, которое выдается после консилиума врачом-онкологом.

По словам Филимонова, специалисты будут определять, как спланировать лечение, чтобы оно принесло максимальный эффект, и чтобы это было удобно территориально для пациента. Врач отметил, что лечение полностью будет бесплатным в рамках ОМС.

В новом онкорадиологическом центре есть все необходимое высокотехнологичное медицинское оборудование, которое позволяет использовать самые современные методы диагностики и лучевой терапии злокачественных опухолей.