Безопасность в Подмосковье обеспечивают более 18 тысяч видеокамер

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. По данным на середину апреля, более 18 тысяч камер подключены в Подмосковье к системе "Безопасный регион", к системе в этом году будут подключены камеры, установленные в подъездах и на детских площадках, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала 2018 года в систему "Безопасный регион" интегрированы порядка 2,5 тысячи камер видеонаблюдения. Общее количество работающих в системе видеокамер доведено до 18 тысяч", — цитирует пресс-служба слова Пестова.

В сообщении напоминается, что развитие системы "Безопасный регион" ведется в рамках государственной программы Московской области "Безопасность Подмосковья". Видеокамерами в обязательном порядке оборудуются места массового пребывания людей: парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также социально значимые объекты (детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта).

В 2018 году особое внимание будет уделяться интеграции в систему видеокамер, установленных на входах в подъезды, во дворах, на детских площадках. "Это расширит охват системы видеонаблюдения, повысит эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию правонарушений, совершенных в данных местах, и позволит жителям Подмосковья чувствовать себя еще более защищенными", — подчеркнул Пестов.