Подмосквье ожидает участие в "Библионочи" не менее 20 тысяч участников

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Власти Подмосковья рассчитывают на участие в "Библионочи" не менее 20 тысяч участников, — мероприятие проводится в регионе в седьмой раз, для любителей книг и чтения запланированы более 1 тысячи мероприятий, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

"Библиотеки Подмосковья принимают участие в "Библионочи" седьмой раз. В прошлом году в рамках акции прошло почти 900 мероприятий, которые посетили более 19 тысяч человек. В этом году в библиотеках запланировано более тысячи мероприятий, которые посетят около 20 тысяч читателей", — сообщила региональный министр культуры Косарева.

Акция пройдет 21 апреля, добавляется в сообщении.

Тема "Библионочи-2018" — "Магия книги". Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства продлевают время работы и предлагают читателям обширную познавательную программу.

В Дмитровской центральной библиотеке, которая в этом году отмечает свой 100-летний юбилей, будет создана атмосфера библиотеки 20-х годов прошлого столетия: изба-читальня, конкурс плакатов, возможность подписать поздравительные открытки перьевыми ручками или с помощью печатных машинок. В Щелковской городской библиотеке организуют квест "Магия одной книги" по одной из самых издаваемых книге в мире — "Маленький принц" Экзюпери.

В Истринской центральной районной библиотеке им. А.П. Чехова гостей ждет погружение в мир фэнтези, в котором участников будет сопровождать средневековая музыка от коллектива "Новый Иерусалим".

В Год Японии, объявленный в России в 2018 году, прикоснуться к традициям и культуре Страны восходящего солнца можно в Библиотеке эстетического развития в Балашихе и Луховицкой межпоселенческой библиотеке им. И. И. Морозова, в Центральной городской библиотеке Лыткарино и Воробьевской сельской библиотеке Рузского района, заключается в сообщении.