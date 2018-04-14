На полигоне "Ядрово" закончили завоз мусора

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Завоз мусора перед подготовкой к дегазации на полигоне ТБО "Ядрово" под Волоколамском закончился в субботу, рассказал на митинге за закрытие полигона заместитель председателя правительства МО, руководитель администрации губернатора региона Михаил Кузнецов.

Жители Волоколамского района в субботу вновь вышли на митинги за закрытие полигона "Ядрово", трансляция митинга ведется в соцсети. Ранее жители Волоколамска с теми же требованиями выходили на митинг 1 апреля.

"Власть делает все для того, чтобы дегазация полигона, его рекультивация, фильтрат и все, что доставляет вам неудобства, было приведено в соответствие с экологическими нормами. Сегодня закончился завоз мусора, как и обещала региональная власть. Мы закончили его завозить 14 числа. Везли его круглосуточно по тем отметкам, которые были указаны голландскими специалистами для дегазации полигона", — сообщил Кузнецов.

Работа, по словам Кузнецова, будет продолжена, полигон перестанет приносить жителям какое-либо беспокойство. "Мы сделаем все для того, чтобы вы жили и работали спокойно", — обратился он к жителям Волоколамска.

На митинге выступила экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, которая призвала жителей Волоколамска объединиться с другими жителями Подмосковья, которые недовольны экологической ситуацией в области.

На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. На этой неделе Совет депутатов Волоколамска принял решение о проведении референдума о судьбе полигона "Ядрово".