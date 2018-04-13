МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Центральная улица подмосковного Подольска станет пешеходной, сообщил в пятницу глава городского округа Подольск Николай Пестов.

"По результатам голосования жителей за объекты благоустройства у нас была выбрана улица 50-летия ВЛКСМ. Это старая улица, принято решение, что 925 метров ее станут пешеходными", — сказал Пестов, докладывая губернатору Московской области Андрею Воробьеву об итогах социально-экономического развития муниципалитета в 2017 году и планах работы на 2018 год.

Улица 50-летия ВЛКСМ соединяет важнейшие улицы Подольска: Кирова, Свердлова, Большую Серпуховскую. По словам Пестова, при благоустройстве улицы здесь будут обустроены фонтаны, появятся малые архитектурные формы, пройдут озеленительные работы.

Пестов отметил, что в 2017 году в Подольске открыты культурно-просветительский центр в Дубровицах и памятник художнику Василию Поленову в благоустраиваемом парке "Дубрава", построены Дом культуры в поселке Быково и современный зал спортивной гимнастики в поселке Железнодорожный. Ведется большая работа по созданию комфортной городской среды.