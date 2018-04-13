Автопарк Мосавтодора пополнился новой техникой

КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 апр — РИА Новости. В целях оптимизации автопарк Мосавтодора пополнен новой техникой в количестве 660 единиц, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"Мы очень существенно обновили парк автомобилей в Мосавтодоре. Если всего там порядка 2 тысяч автомобилей, то плюсом добавлено 660 новых транспортных средств", — сказал Тресков на пресс-конференции, посвященной летней ремонтной кампании на дорогах Подмосковья.

При этом он отметил, что ремонт старой техники обходится бюджету дороже, чем покупка новой.

Среди новой техники — 21 комплект техники для укладки асфальта, самосвалы, комбинированные машины с функциями полива и очистки дорожного полотна, и другая техника, применяемая для обслуживания и ремонта дорог.

Глава регионального Минтранса сообщил, что в этом году программа обновления автопарка Мосавтодора будет продолжена.