Почти 50 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья в 2018 году

КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 апр — РИА Новости. Почти 50 тысяч ям были отремонтированы на подмосковных дорогах с начала 2018 года, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

"Ямочный ремонт проводился всю зиму. По состоянию на 13 апреля, отремонтированы более 47 тысяч ям. Отмечу, что в зависимости от погодных условий использовались разные технологии заделки ям. Зимой в холодную погоду использовали так называемый литой асфальт, летом будем использовать традиционный — горячий", — сказал Тресков на пресс-конференции.

По его словам, сейчас идет работа по оцифровке ям и нанесению их на карту. "Вчера все муниципалитеты подтвердили готовность к ямочному ремонту. Органы местного самоуправления взяли на себя обязательство выявить и отремонтировать не менее 200 тысяч ям, а Мосавтодор — не менее 300 тысяч. Конечно, жизнь внесет свои коррективы, и будем ремонтировать по факту. В первую очередь аварийные ямы", — добавил Тресков.