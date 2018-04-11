Отдел бракосочетания впервые заработает в подмосковном торговом центре

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Впервые подобный эксперимент провели в России три года назад.

14 апреля в подмосковном ТРК "Вегас" в "Крокус Сити" откроется отдел ЗАГС. Он станет первым подразделением органа власти на территории торгового комплекса в регионе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области Ольгу Забралову.

"В областных центрах материнства и детства и крупных роддомах Подмосковья свидетельство о рождении молодым мамам вручают при выписке. Сейчас насчитывается порядка 50 таких удаленных рабочих мест работников ЗАГС. На них приходится уже более половины выданных в области свидетельств о рождении", — отметила Ольга Забралова.

Во Дворце бракосочетания будут находиться главный зал, зона для фотосессий, а также комнаты для невесты и жениха. Также сотрудники проведут экспериментальную процедуру: онлайн-трансляцию церемонии.