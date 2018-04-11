Власти Подмосковья начали готовить систему обводнения торфяников

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подготовку систем обводнения торфяников к пожароопасному периоду начали в Подмосковье в связи с потеплением и началом паводкового сезона, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"В связи с потеплением и началом паводкового сезона в Подмосковье проводятся плановые проверки технического состояния систем обводнения торфяников. Специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы замеряют уровень воды в гидротехнических сооружениях, проверяют состояние и исправность оборудования. При выявлении незначительных неисправностей оперативно проводятся необходимые ремонтные работы", — говорится в сообщении.

В настоящее время гидротехнические сооружения систем обводнения торфяников помогают обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод. При этом задача специалистов – удержать в системах обводнения достаточный уровень воды для их успешного функционирования во время пожароопасного периода, пояснили в пресс-службе.

"В Московской области обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников. Системы обводнения торфяников успешно выполняют задачу по предотвращению торфяных пожаров. За последние годы масштабных торфяных пожаров в Подмосковье не происходило", – цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства МО Дмитрия Пестова.