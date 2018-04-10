В МО увеличат штрафы за невыполнение мер по отлову бездомных животных

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Соответствующие поправки региональный парламент рассмотрит 11 апреля.

Муниципальные образования Подмосковья могут привлечь к ответственности за невыполнение мер по отлову бездомных животных. Депутаты обсудят соответствующие поправки в Административный кодекс региона 11 апреля. Об этом сообщил телеканал "360".

11 апреля состоится заседание Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы, на котором депутаты обсудят поправки в Административный кодекс региона, предусматривающие привлечение муниципалитетов к ответственности за невыполнение мер по отлову бездомных животных.

Согласно предлагаемым изменениям, административная ответственность коснется должностных лиц и юридических организаций, игнорирующих мероприятия по отлову бездомных животных на территории городских округов и муниципальных образований Московской области.

Если поправки будут приняты, штраф для должностных лиц составит 10–15 тысяч рублей. Юридическим лицам придется платить больше — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее за невыполнение работ по отлову бродячих животных наказание предусмотрено не было. В 2017 году только 36 муниципалитетов из 68 обеспечили этичный отлов животных.