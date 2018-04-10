Учитель из Подмосковья победил на конкурсе "Педагогический дебют 2018"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В номинации "Молодые учителя" победила Евгения Родионова, учитель физики из Подмосковья.

Подведены итоги всероссийского конкурса "Педагогический дебют 2018". Победителем в номинации "Молодые учителя" стала Евгения Родионова. Она преподает физику в талдомской школе №3. Об этом сообщил телеканал "360".

Конкурс "Педагогический дебют 2018" прошел в два этапа. В заочном приняли участие 110 учителей из Московской области. Во второй, очный, этап прошли 17 подмосковных педагогов.

Комитет Государственной Думы РФ по образованию и некоммерческое партнерство "Ассоциация лучших школ" стали организаторами конкурса. Он прошел при поддержке Министерства образования и науки РФ, Общероссийского профсоюза образования, членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Цель конкурса – развитие потенциала и самореализация молодых учителей.