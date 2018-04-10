Сезон охоты открывается в Подмосковье

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Весенний охотничий сезон открывается в Подмосковье 14 апреля, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Со второй субботы апреля в Подмосковье можно будет охотиться на водоплавающую и боровую дичь. Срок охоты составляет десять календарных дней и установлен Правилами охоты и Параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях Московской области.

Руководитель подмосковного Минсельхоза Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что распоряжением ведомства от 12 апреля 2012 года "Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий на территории Московской области", установлены нормы допустимой добычи. В том числе: гуси — две особи в сутки на одного охотника, селезни уток — три особи кряквы и три особи других видов в сутки на одного охотника, вальдшнеп — две особи на вечерней тяге на одного охотника, глухарь на току — одна особь (самец) за сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не менее пяти токующих самцов одновременно. Также тетерев на току — одна особь (самец) за сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не менее пяти токующих самцов одновременно.

Разин также обратил внимание охотников на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности при нахождении в охотничьих угодьях Московской области.