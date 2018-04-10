Подмосковный учитель победил в конкурсе "Педагогический дебют-2018"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Учитель подмосковной школы стал победителем всероссийского конкурса "Педагогический дебют-2018", говорится в сообщении министерства образования Московской области.

"Учитель физики талдомской школы №3 Евгения Родионова победила в номинации "Молодые учителя" всероссийского конкурса "Педагогический дебют-2018", — сообщается в пресс-релизе ведомства.

В нем уточняется, что конкурс проводился при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского профсоюза образования с целью развития потенциала и самореализации молодых педагогов России. Организаторы конкурса: комитет Государственной Думы ФС РФ по образованию и некоммерческое партнерство "Ассоциация лучших школ".

В заочном этапе конкурса приняли участие 110 учителей Подмосковья, во второй, очный этап, который прошел со 2 по 7 апреля, вышли 17 педагогов Московской области.