КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 апр — РИА Новости. Общеобластной субботник пройдёт в Подмосковье 21 апреля, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.
В ходе субботника планируется собрать и вывезти накопившиеся за зиму мусор, отмыть фасады домов, привести в порядок наружную рекламу, отсыпать пешеходные дорожки, покрасить бордюры и ограждения, провести текущий ремонт детских площадок. Также будут вывезены брошенные во дворах и разукомплектованные автомобили.
Ранее Хромушин объявил о старте месячника благоустройства, который пройдёт в Подмосковье с 14 апреля по 14 мая. Основную часть работ планируется завершить к Дню Победы.