КРАСНОГОРСК (Московская область), 10 апр — РИА Новости. Общеобластной субботник пройдёт в Подмосковье 21 апреля, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

"Чтобы привлечь к мероприятию жителей, приглашения на субботниках будут размещаться на информационных стендах, распространяться по почтовым ящикам. На приглашениях будут указаны адреса выдачи инвентаря", — сказал министр, вы ступая на заседании подмосковного правительства во вторник.

В ходе субботника планируется собрать и вывезти накопившиеся за зиму мусор, отмыть фасады домов, привести в порядок наружную рекламу, отсыпать пешеходные дорожки, покрасить бордюры и ограждения, провести текущий ремонт детских площадок. Также будут вывезены брошенные во дворах и разукомплектованные автомобили.

Ранее Хромушин объявил о старте месячника благоустройства, который пройдёт в Подмосковье с 14 апреля по 14 мая. Основную часть работ планируется завершить к Дню Победы.