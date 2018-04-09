В Подмосковье снизилась смертность от заболеваний органов пищеварения

МОСКВА, 9 апр — РИА Новосит. Смертность от заболеваний органов пищеварения упала в регионе на 21%.

В Подмосковье зафиксировали снижение смертности от заболеваний органов пищеварения на 21%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.

"По данным Росстата, смертность от заболеваний органов пищеварения в Московской области в январе—феврале 2018 года снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщила Ольга Забралова.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, в свою очередь, заявил, что за двухмесячный период от болезней данного типа умерло на 211 человек меньше, чем в прошлом году.

Министр рассказал, что у жителей Подмосковья довольно часто встречаются заболевания данной группы. Например, гепатит, цирроз печени и панкреатит.

"Чтобы обезопасить себя от появления и развития заболеваний органов пищеварения, необходимо соблюдать ряд правил, в частности, вести здоровый образ жизни, ограничивая употребление жирной пищи, а также регулярно проходить медицинские обследования", — сообщил Дмитрий Марков.

Он отметил, что эффективным методом обнаружения болезней данного типа является диспансеризация. С начала года в Подмосковье заболевания органов пищеварения в ходе медицинских осмотров выявили две тысячи раз.