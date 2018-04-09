Техногенных сбоев на объектах ЖКХ Подмосковья стало меньше на 25%

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Количество технологических нарушений на объектах жилищно-коммунальной сферы Московской области сократилось за первый квартал текущего года на 25%, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"За первый квартал 2018 года в регионе почти на 25% снижено количество технологических нарушений на объектах тепло- и водоснабжения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводятся в сообщении слова Пестова. По его данным, за этот период крупных аварий в ЖКХ региона не допущено, все локальные сбои устранялись в нормативные сроки.

Наиболее существенно удалось сократить количество технологических нарушений на объектах теплоснабжения. Так, по сравнению с первым кварталом 2017 года, количество сбоев на теплосетях и котельных в Подмосковье снизилось на 52%.

По мнению Пестова, повысить надежность коммунального комплекса региона в отопительный сезон удалось во многом благодаря масштабной работе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации губернаторской программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы". В 2017 году в Подмосковье было построено и модернизировано 142 водозаборных узла, 24 котельные. В 2018 году работа по модернизации коммунальной инфраструктуры региона будет продолжена.