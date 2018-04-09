Конкурс "Воспитатель года-2018" стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Конкурс "Воспитатель года" стартовал в Подмосковье, говорится в сообщении министерства образования региона.

"В Московской области 9 апреля стартовал конкурс "Педагог года Подмосковья" в номинации "Воспитатель года Подмосковья-2018", сообщается в пресс-релизе. В нем уточняется, что за победу в номинации будут бороться 59 педагогов дошкольного образования Подмосковья различных специальностей: воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы по физическому воспитанию, музыкальные руководители.

Традиционно итоги конкурса "Педагог года" подводятся накануне Дня учителя в начале октября. В прошлом году победителем в этой номинации стала старший воспитатель детского сада "Котенок" из Химок Анастасия Шлемко.

Ранее сообщалось, что в Московской области работают около 100 тысяч педагогов, почти половина из них — дошкольные педагоги.