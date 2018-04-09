Волоколамский район в этом году обеспечат качественной питьевой водой

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Еще девять водозаборных узлов (ВЗУ) Волоколамского района будут оснащены станциями водоочистки, что, как ожидается, позволит обеспечить качественной питьевой водой практически весь район, сообщают подмосковные власти.
Пресс-служба также информирует, что в текущем году в Волоколамском районе будет реализована комплексная программа благоустройства, развития ЖКХ и энергетического комплекса. В том числе в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" будут благоустроены общественные места, выполнен капитальных ремонт многоквартирных домов, улучшится ситуация с освещением дорог и населенных пунктов в рамках губернаторской программы "Светлый город".
Программа благоустройства обсуждалась на совещании рабочей группы подмосковного правительства под председательством зампреда областного правительства Дмитрия Пестова. В мероприятии приняли участие руководители областных министерств ЖКХ, энергетики, транспорта и дорожной инфраструктуры, Главархитектуры, Госжилинспекции, исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев и главы поселений района.
"При формировании этой комплексной программы ресурсы будут сконцентрированы на тех основных мероприятиях, которые в короткие сроки дадут максимальный положительный эффект для жителей", — отметил Пестов.
По словам исполняющего обязанности главы Волоколамского района, территория готовится к масштабным преобразованиям в сфере благоустройства. "Сегодня мы, по сути, готовим прорыв, который необходимо будет сделать за короткий срок. Та ситуация в ЖКХ, которая была, в корне не устраивает жителей. Поэтому мы будем организовывать эту работу, предварительно посоветовавшись с жителями и учитывая их пожелания", — сказал Вихарев.