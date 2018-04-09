Волоколамский район в этом году обеспечат качественной питьевой водой

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Еще девять водозаборных узлов (ВЗУ) Волоколамского района будут оснащены станциями водоочистки, что, как ожидается, позволит обеспечить качественной питьевой водой практически весь район, сообщают подмосковные власти.

"В 2017 году уже было значительно улучшено качество водоснабжения в Волоколамском районе. Благодаря установке 15 станций водоочистки обеспеченность жителей качественной питьевой водой возросла на 13,5% и сейчас составляет 85%. В 2018 году работа по улучшению качества воды в районе будет продолжена. Планируется оснастить станциями водоочистки еще 9 ВЗУ ", — сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин по итогам рабочей поездки в муниципалитет. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Пресс-служба также информирует, что в текущем году в Волоколамском районе будет реализована комплексная программа благоустройства, развития ЖКХ и энергетического комплекса. В том числе в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" будут благоустроены общественные места, выполнен капитальных ремонт многоквартирных домов, улучшится ситуация с освещением дорог и населенных пунктов в рамках губернаторской программы "Светлый город".

Программа благоустройства обсуждалась на совещании рабочей группы подмосковного правительства под председательством зампреда областного правительства Дмитрия Пестова. В мероприятии приняли участие руководители областных министерств ЖКХ, энергетики, транспорта и дорожной инфраструктуры, Главархитектуры, Госжилинспекции, исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев и главы поселений района.

"При формировании этой комплексной программы ресурсы будут сконцентрированы на тех основных мероприятиях, которые в короткие сроки дадут максимальный положительный эффект для жителей", — отметил Пестов.

По словам исполняющего обязанности главы Волоколамского района, территория готовится к масштабным преобразованиям в сфере благоустройства. "Сегодня мы, по сути, готовим прорыв, который необходимо будет сделать за короткий срок. Та ситуация в ЖКХ, которая была, в корне не устраивает жителей. Поэтому мы будем организовывать эту работу, предварительно посоветовавшись с жителями и учитывая их пожелания", — сказал Вихарев.