МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Смертность от заболеваний органов пищеварения снизилась в январе и феврале Подмосковье на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой со ссылкой на данные Росстата
Министр подчеркнул, что эффективным методом для обнаружения болезней данной группы является диспансеризация. Например, с начала 2018 года в Московской области впервые выявлено две тысячи случаев заболеваний органов пищеварения, заключается в сообщении.