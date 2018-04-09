МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Смертность от заболеваний органов пищеварения снизилась в январе и феврале Подмосковье на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой со ссылкой на данные Росстата

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, за первые два месяца текущего года от болезней данного типа умерли на 211 человек меньше, чем годом ранее. По словам министра, среди основных заболеваний данного типа наиболее часто у жителей Подмосковья встречаются гепатит, цирроз печени, панкреатит и другие.

Министр подчеркнул, что эффективным методом для обнаружения болезней данной группы является диспансеризация. Например, с начала 2018 года в Московской области впервые выявлено две тысячи случаев заболеваний органов пищеварения, заключается в сообщении.