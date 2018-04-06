Московская область стала пилотным регионом по программе ведения онкобольных

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Проект запустил фонд Обязательного медицинского страхования.

Фонд Обязательного медицинского страхования (ОМС) запустил проект по контролю за ведением онкобольных. Подмосковье вошло в число пилотных регионов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

"Самое важное, что мы вошли в пилот фонда ОМС по контролю за маршрутизацией и ведением пациентов по онкологии. Помимо того, что мы работает в рамках основных федеральных нормативов и внутренних стандартов, плюс у нас будет мотивироваться оплата и контроль за исполнением через систему ОМС", — отметил Марков.

Министр добавил, что всего семь субъектов РФ стали пилотными в этом проекте. В их числе и Московская область.