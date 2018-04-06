В Подмосковье накануне Пасхи благоустроили территории вокруг храмов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Накануне Пасхи сотрудники регионального Госадмтехнадзора проверили и благоустроили территории вокруг храмов Подмосковья, говорится в сообщении ведомства.
"Пасхальные службы в регионе состоятся почти в тысяче православных храмов. Инспекторы проверили состояние территорий и подходов к более 650 храмам региона. Всего в ходе проверок на прилегающих территориях устранено семь нарушений чистоты и благоустройства", — приводятся в сообщении слова начальника Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяны Витушевой.