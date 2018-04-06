Бесплатные автобусы до кладбищ выделят на Пасху в Подмосковье

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бесплатные автобусы до кладбищ выделят в пасхальные дни в Подмосковье, сообщает региональный Минтранс.

"Дорожными службами Подмосковья будет обеспечен комфортный подъезд к 346 кладбищам. В настоящее время завершаются мероприятия по подготовке автодорог: идет очистка проезжей части, барьерных ограждений, тротуаров и посадочных площадок, уборка мусора в полосах отвода, ямочный ремонт, ремонт и покраска остановочных павильонов. Также выделены бесплатные автобусы до городских кладбищ", — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

По его словам, в период пасхальных праздников будут запущены 11 маршрутов с бесплатным проездом.