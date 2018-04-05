В Подмосковье на ремонт дорог выделят более 36 миллиардов рублей

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Закон об изменении в бюджете на 2018 год был принят Мособлдумой. Его расходная часть увеличивается на 50 миллиардов рублей. Из них 36,2 миллиарда рублей будут направлены на ремонт дорог. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу регионального Минфина Михаила Ана.

Министр отметил, что согласно докладу Минтранса РФ, 70% дорог страны соответствует нормативам. По словам Ана, особое внимание уделят региональным и муниципальным дорогам.

"На содержание и ремонт автомобильных дорог предлагается направить 25 миллиардов рублей. На капитальный ремонт автодорог — 6,3 миллиарда рублей. На субсидии мунициапалитетам — 7,8 миллиардов", — отметил Михаил Ан.

Также планируется обустройство свыше 48 въездных групп в 24 муниципалитетах региона. Будут благоустроены 13 территорий в военных городках, установлены 189 детских площадок в военных городках.

На разработку лучших концепций развития территорий со специализацией выделили один миллиард рублей. 3,5 миллиарда рублей будут направлены на выплаты пенсионерам старше 70 лет.

По словам министра, 450 миллионов рублей заложено на строительство школ. Строительство 12 учебных учреждений начнутся в 2018 году, в следующие два года планируется возводить по 54 школы. Кроме того, 407 миллионов направят на освещение дворов, 340 миллионов – на ремонт садов.

Михаил Ан также отметил, что госдолг области не растет. В 2017 году он составлял 25,6%, а в этом — 23,4%.