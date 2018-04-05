МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В текущем году власти Московской области увеличат расходы на строительство подъездов к мусорным полигонам, сообщил министр экономики и финансов региона Михаил Ан.

"В части дорожного фонда: 36,2 миллиарда рублей направляется на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, порядка 20 новых дорог будет построено, в том числе подъезды к планируемым мусоросжигательным заводам и полигонам в муниципалитетах", — сказал Ан.

Мособлдума ранее утвердила изменения в бюджет региона на 2018 год.

"В части доходов изменения несущественные… Основные изменения — в расходной части", — отметил Ан.

Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, расходы будут увеличены на 59,8 миллиарда рублей до 573,5 миллиардов. Большая часть средств — порядка 49 миллиардов — будет потрачена на строительство и ремонт дорог, также будут увеличены траты на здравоохранение и социальную помощь.