МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В текущем году власти Московской области увеличат расходы на строительство подъездов к мусорным полигонам, сообщил министр экономики и финансов региона Михаил Ан.
Мособлдума ранее утвердила изменения в бюджет региона на 2018 год.
"В части доходов изменения несущественные… Основные изменения — в расходной части", — отметил Ан.
Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, расходы будут увеличены на 59,8 миллиарда рублей до 573,5 миллиардов. Большая часть средств — порядка 49 миллиардов — будет потрачена на строительство и ремонт дорог, также будут увеличены траты на здравоохранение и социальную помощь.