Черныш: в Подмосковье нужен единый пакет документов для питания в школах

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Подмосковье нужно сформировать единый пакет документов для организации питания в школах, сказала начальник отдела по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Московской области Елена Черныш.

"Нужно сформировать типовой пакет документов, рекомендуемый, который будет носить методический характер. И дальше при проведении проверок… (спрашивать) почему от него отклоняетесь?" — сказала Черныш на заседании в Мособлдуме, посвященном контролю за качеством питания в школах региона.

По ее словам, сейчас такой пакет документов уже готовится.

В январе в кадетской школе в подмосковных Люберцах отравились 65 человек, среди которых было 53 ребенка. Роспотребнадзор сообщал, что в школе были обнаружены нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза. Специалисты ведомства составили протоколы о временном запрете деятельности в отношении организатора питания и учебного заведения.