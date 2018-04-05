МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Подмосковье нужно сформировать единый пакет документов для организации питания в школах, сказала начальник отдела по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Московской области Елена Черныш.
По ее словам, сейчас такой пакет документов уже готовится.
В январе в кадетской школе в подмосковных Люберцах отравились 65 человек, среди которых было 53 ребенка. Роспотребнадзор сообщал, что в школе были обнаружены нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза. Специалисты ведомства составили протоколы о временном запрете деятельности в отношении организатора питания и учебного заведения.