Энергосети думают об использовании газа с подмосковного полигона "Кучино"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. К компании, занимающейся дегазацией полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе обращаются электросетевые компании для получения энергии на основе свалочного газа, рассказал глава компании-подрядчика "Экоком" Оливер Кайзер.

"Если правильно обращаться со свалочным газом, тогда его бояться не надо. Если его правильно собирать…, он дает возможность сэкономить ископаемые (ресурсы) и из него получить электроэнергию… Последние недели очень много электрогенерирующих компаний нам пишут, потому что стоит задача у энергосетей диверсифицировать (источники энергоснабжения – ред.)", — сказал Кайзер на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

На полигон "Кучино" ежегодно свозилось порядка 600 тысяч тонн отходов, 90% мусора привозилось из Москвы. Полигон был закрыт в конце июня прошлого года после жалобы жителей Балашихи президенту РФ Владимиру Путину. Сейчас на свалке, существовавшей с 1964 года, идут предрекультивационные работы. После рекультивации, запланированной на конец 2018 года, на этом месте планируют разбить экстрим-парк или обустроить горнолыжный спуск.