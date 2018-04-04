Коган: систему раздельного сбора мусора введут во второй половине 2018 года

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Крупномасштабное внедрение системы раздельного сбора мусора начнется в Подмосковье во второй половине этого года, рассказал министр экологии региона Александр Коган.

"Мы сейчас готовим полностью нормативную базу… Крупномасштабное внедрение со второго полугодия начнется по всей территории Московской области", — сказал Коган на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он рассказал, что планируется установка трех типов контейнеров: для "сухого" и "мокрого" мусора, а также для опасных отходов — батареек, лампочек.

В конце марта губернатор Московской области Андрей Воробьев дал критическую оценку организации раздельного сбора мусора в регионе, назвав его "громыханием в воздухе" и отметив, что реально раздельный сбор в настоящее время осуществляется только в двух муниципалитетах — "на оценку "хорошо" в Мытищах и на оценку "неплохо" в Дубне".

По его словам, в Подмосковье должны быть приняты региональные законы, которые позволят ввести полноценную систему раздельного сбора мусора.

Ранее сообщалось, что Подмосковье вошло в число пилотных регионов России, где в экспериментальном порядке в 13 городах введен раздельный сбор мусора с приоритетом переработки над захоронением. Планируется, что до конца 2018 года каждая вторая контейнерная площадка в Московской области будет оборудована баками для раздельного сбора отходов.