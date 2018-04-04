МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Объем мусора, который будет захоронен на полигонах, после введения системы мусоропереработки должен сократиться в два раза, сказал зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что предполагается сортировка мусора, часть которого будет перерабатываться в компост, не имеющий запаха.

"На полигон как завершающая часть мусороперерабатывающего комплекса будет размещаться 50% отходов. Это те требования, которые мы сейчас предъявляем к созданию современных мусороперерабатывающих комплексов", — сказал Чупраков.

По его словам, также на полигонах будет устанавливаться автоматическая система видеоконтроля и весового контроля.