МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Работы по рекультивации трех мусорных полигонов в Подмосковье закончатся в 2018 году, сказал зампред областного правительства Александр Чупраков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"На сегодняшний день у нас ведется рекультивация трех полигонов: это в Кашире, в Электростали, в Павловском Посаде. Мы закончим ее в этом году", — сказал Чупраков.

Он отметил, что власти уже приступили к первой части работ по рекультивации полигона "Кучино" в Балашихе, ведется подготовка к работам на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе.

На территории подмосковной мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.