Смертность в Московской области сократилась на 3%

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Коэффициент смертности на одну тысячу населения сократился за первые два месяца 2018 года.

В январе-феврале этого года, согласно данным Росстата, на территории Московской области коэффициент смертности на одну тысячу населения снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам первого замминистра правительства Подмосковья Ольги Забраловой, показатель смертности в регионе составил 12,9 промилле. Таким образом, область занимает вторую позицию в Центральном федеральном округе.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Марков заявил, что самая распространенная причина смерти – болезни системы кровообращения, а также злокачественные новообразования.

"Система здравоохранения Подмосковья не стоит на месте, мы фиксируем положительную динамику в снижении общей смертности, например, в 2017 году нам удалось сохранить 3,8 тысячи жизней", — добавил министр.

Он также отметил, что в регионе ежегодно открываются новые медцентры, а также закупается оборудование. Кроме того, в Московской области совершенствуется процесс записи к врачу. В 2017 году в онлайн-режиме на прием к специалисту записались более 8,6 миллиона человек. При этом через инфоматы было совершено более 3,1 миллиона записей, а с помощью единого контакт-центра — порядка 1,5 миллиона.