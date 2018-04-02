В московском регионе смертность от сердечно‐сосудистых болезней снизилась

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Показатель снизился на 2,5% за первые два месяца 2018 года.

За два первых месяца 2018 года смертность смертность от сердечно‐сосудистых заболеваний в Подмосковье снизилась на 2,5%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

За указанный период в Подмосковье от сердечно-сосудистых заболеваний умерло на 271 человека меньше, чем за этот же период прошлого года. По данным показателям Московская область стоит на третьем месте в Центральном федеральном округе.

"В Московской области с 2013 года открыты и функционируют 26 сосудистых центров и отделений. Разработана схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Маршрутизация отслеживается в онлайн-режиме с помощью системы мониторинга службы скорой медицинской помощи. Профильная маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями составляет более 96%", — отметил Марков.

Он добавил, что для диагностирования сердечно-сосудистых заболеваний нужно регулярно проходить диспансеризацию, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом.