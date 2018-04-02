В Подмосковье начнут выпускать лодочные моторы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Производство лодочных моторов появится в ОЭЗ "Дубна".

До конца текущего года на на левобережной площадке ОЭЗ "Дубна" будет построен современный завод по производству моторов для лодок, сообщил телеканал "360". Компания-резидент "Патриот" в настоящее время проводит ряд подготовительных работ перед началом строительства собственного объекта.

На заводе будут разрабатываться и производиться двигатели для транспортных средств и беспилотников, их компоненты, кроме того, планируется выпуск источников питания различного применения.

С созданием нового производства в ОЭЗ "Дубна" появится не менее 40 новых рабочих мест, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. По его словам, компания-резидент наметила на май забивку свай для возведения предприятия, а первая очередь строительства научно-производственного комплекса площадью в 1350 квадратных метров будет завершена уже в IV квартале текущего года. Планируется, что к началу 2023 года будет завершено строительство цеха, который расположится на территории в 2300 квадратных метров. В проект будет вложено 219,7 миллиона рублей инвестиций, сообщил зампред правительства региона.

Генеральный директор ООО "ПАТРИОТ" Антон Москвитин особо подчеркнул, что потенциальными покупателями лодочных моторов, которые будут производиться на предприятии, могут стать не только физические лица и коммерческие организации, но и госзаказчики, в том числе МЧС и Минобороны России.

"Для реализации проекта на левобережной площадке ОЭЗ "Дубна" мы начинаем строить научно-производственный комплекс общей площадью четыре тысячи квадратных метров. Вертикальная планировка участка уже выполнена", — отметил Антон Москвитин.

В планах научно-производственного предприятия "ПАТРИОТ" — после выхода завода на полную мощность — занять 10% российского рынка лодочных моторов. Кроме того, "ПАТРИОТ" намерен выйти и на зарубежный рынок.