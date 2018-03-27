Раздельный сбор мусора введут в Московской области

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В настоящее время в двух муниципалитетах Подмосковья сортируют мусор.

На территории всего Подмосковья введут раздельный сбор мусора. Об сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В скором времени будет принят ряд региональных законов, позволяющий ввести раздельный сбор мусора на территории всей области. На сегодняшний день он действует в двух муниципальных образованиях – Дубне и Мытищах.

"Без введения раздельного сбора мусора, без наведения порядка в этой сфере мы не сможем уйти от этих безобразных свалок середины XX века. И учитывая то, что в Москве и Подмосковье аккумулируется самое большое количестве мусора, а именно до 20–25% всего мусора страны, который образуется огромным количеством людей, проживающих в мегаполисе", — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что во всех странах мира мусор является серьезной магистральной индустрией, которой занимаются все. Кроме того, в Европе и в Америке раздельный сбор отходов — это строжайший обязательный закон. Московская область подступает к вопросу раздельного сбора мусора.