Пилотными площадками проекта "Идем в музей" станут пять подмосковных музеев

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Проект привлечет посетителей к выставкам и популяризирует культурные ценности.

В 2018 году с целью превращения музеев в центры культурной жизни Московской области будет реализован проект "Идем в музей". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра культуры Подмосковья Оксану Косареву.

Данный проект направлен на привлечение посетителей к интерактивным выставкам музеев, воспитание патриотизма, а также популяризацию культурных ценностей.

"Посещаемость 12 государственных и 62 муниципальных музеев Подмосковья с 2013 года выросла почти на 60 процентов. Но потенциал музеев гораздо выше: они должны стать центрами культурной жизни региона", — сообщила Оксана Косарева.

Она отметила, что это важно для муниципальных музеев, которые посредством краеведения воспитывают любовь к малой родине.

По словам Косаревой, в проекте "Идем в музей" примут участие МВК "Новый Иерусалим", Музей-заповедник "Дмитровский кремль", Егорьевский историко-художественный музей, "Клинское музейное объединение", Историко-культурный музей-заповедник "Коломенский кремль". Там совместно с Министерством образования Московской области реализуют проект "Школьный урок в музее".

"Мы начинаем работать не с чистого листа: во многих музеях уже реализуются интересные образовательные практики", — сказала Косарева.

В Егорьевском историко-художественном музее, например, проводятся проекты "Уроки без мороки", "Физика в музее", "Сказки в музее", в Серпуховском историко-художественном музее — практические занятия для студентов колледжей по культурологии и английскому языку.

"В реализации ведомственного проекта "Идем в музей" будут участвовать волонтеры, которые выступят экспертами проекта "Школьный урок в музее" и в создании интерактивной карты музеев Подмосковья. Созданная система работы в будущем будет тиражироваться во всех государственных и муниципальных музеях региона. Но самое главное — подарит радость жителям и гостям Московской области", — подчеркнула Оксана Косарева.