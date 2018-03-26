Первичная заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Показатель составил 27,6 на 100 тысяч населения.

Первичная заболеваемость туберкулезом в Московской области за 2017 год снизилась на 13,5%. Показатель впервые выявленных случаев заболеваемости туберкулезом за 2017 год составил 27,6 на 100 тысяч населения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

Также в Подмосковье снизился и показатель смертности от туберкулеза на 100 тысяч населения. Так, в 2016 году он составлял 3,1, а в 2017 году — 2,5. Темп снижения за год составил 19,4%.

"За прошедшие годы в Московской области наблюдается устойчивая тенденция по улучшению эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Отмечается снижение основных показателей по туберкулезу. В последние годы в борьбе с туберкулезом удалось достичь значительного прогресса, в том числе, возросло количество проходящих профосмотр на туберкулез. Например, в 2017 году охват увеличился на 9% и составил более 73%", — сообщил Дмитрий Марков.

По словам министра, для предотвращения болезни необходимо регулярно проходить диспансеризацию, делать флюорографию, вести здоровый образ жизни и укреплять иммунитет. Для повышения устойчивости организма к туберкулезу также рекомендуется пройти вакцинацию, сказал Дмитрий Марков.

Всего в Подмосковье насчитывается 14 медицинских организаций и 30 кабинетов на базе центральных районных больниц, где оказывают медпомощь больным туберкулезом.