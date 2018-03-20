Подмосковье вошло в топ-10 регионов по выполнению майских указов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пакет указов был подписан президентом России в 2012 году.

Московская область, по данным за февраль 2018 года, вошла в десятку регионов-лидеров по исполнению майских указов Путина в сферах ЖКХ и государственного управления. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на компанию "Медиалогия", опубликовавшую рейтинг.

В топ-10 медиарейтинга вошли: Приморский край, Мордовия, Республика Коми, Тверская область, Кабардино-Балкария, Омская, Смоленская и Московская области, Чувашия и Дагестан, говорится в сообщении.

В июле лидерами медиарейтинга по реализации майских указов Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства стали: Карелия, Якутия, Псковская, Брянская области, Дагестан, Калужская область, Чувашия, Московская область, Ненецкий автономный округ и Ставропольский край.

"Медиалогия" сформировала рейтинг, используя около 43,7 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.