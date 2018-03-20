В Московской области в 2018 году проведут около пяти тысяч процедур ЭКО

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье планируется провести порядка пяти тысяч процедур ЭКО. Они будут выполнены за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.

"В регионе ежегодно наблюдается увеличение количества детей, рожденных после экстракорпорального оплодотворения. Стоит отметить, что в 2013 году было всего лишь 356 детей, а в 2017 году уже более двух тысяч детей родились благодаря ЭКО", — отметила Ольга Забралова.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, росту количества процедур ЭКО способствует целый комплекс мер: это и обнаружение пациенток с бесплодием при лечении сопутствующих заболеваний и направлении их в отделения репродуктологии, и запись на процедуру экстракорпорального оплодотворения через систему "врач-врач", а также активное информирование граждан.

За январь и февраль 2018 года в Московской области было выполнено в рамках обязательного медицинского страхования 432 процедуры ЭКО. В прошлом году было 280 процедур за такой же период. В 2018 году в подмосковном Минздраве приняли решение увеличить текущий план на одну тысячу процедур. Таким образом, в текущем году будет проведено 4,8 тысячи процедур ЭКО.

Чтобы получить квоты на ЭКО за счет обязательного медстрахования – следует пройти предварительное обследование в женской консультации по месту жительства. В рамках ОМС подмосковные жительницы могут сделать ЭКО в 23 медицинских учреждениях, которые расположены в Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге, Твери, а также других городах.

После того, как женщина получит направление, процедура ей будет оказана не более чем через 30 дней.