В Подмосковье наградят школьников-победителей международных олимпиад

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Правительство Подмосковья приняло постановление, в соответствии с которым школьники, занявшие призовые места в международных олимпиадах, получат денежное вознаграждение. Об этом сообщил телеканал "360".

Решение о выплате премий победителям международных школьных олимпиад было принято губернатором Московской области. В соответствии с постановлением, за золотую медаль ученик получит 500 тысяч рублей, серебряную – 300 тысяч рублей, за бронзовую – 200 тысяч.

Денежные призы предусмотрены в качестве поддержки одаренных и талантливых детей Московской области, говорится в сообщении.