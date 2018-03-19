Воробьев поблагодарил пришедших на выборы жителей Подмосковья

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. По предварительным итогам, явка в Московской области составила более 63%.

Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона выразил благодарность жителям Московской области, которые пришли на участки 18 марта и приняли участие в выборах. Об этом сообщил телеканал "360".

"Я хочу поблагодарить жителей, которые пришли на участки. Очень приятно, что количество голосов, отданных за нашего президента, составляет порядка 2,8 миллиона", — сказал губернатор.

Он также отметил организацию выборов в Подмосковье и отметил работу Мособлизбиркома, который сдал вовремя все протоколы и документы в ЦИК.

За ходом выборов в Московской области следили более 130 наблюдателей из 30 стран мира и четырех международных организаций, заключается в сообщении.