"Путеводитель по Московской области" стал лучшим турпорталом страны

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Журнал "Отдых в России" изучил туристические порталы регионов РФ и определил топ-10.

Туристический портал "Путеводитель по Московской области", по данным рейтинга журнала "Отдых в России", признали лучшим в России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

Глава ведомства Оксана Косарева отметила, что в области каждый год проводится порядка 60 тысяч мероприятий в сфере культуры. К предстоящему чемпионату мира по футболу на сайте уже открылась эксклюзивная рубрика, в ней рассказывается о мероприятиях, которые проводят в районах, где разместятся сборные – участники турнира.

"Путеводитель по Московской области" информирует жителей о наличии культурно-исторических объектов, музеев, монастырей, театров, досуговых центров, спортивных комплексов. В интернет-журнале можно узнать о путешествиях выходного дня. Также в будущем на портале будет уделено внимание гастрономическому и детскому туризму.

При составлении рейтинга учитывали такие критерии, как посещаемость ресурса, полнота и актуальность информации, понятная и удобная навигация по сайту, современный дизайн и другие.

Кроме того, в пятерку лучших турпорталов попали городской туристический портал Санкт-Петербурга, туристические порталы Алтайского, Пермского краев и Республики Татарстан.

В прошлом году Московскую область посетили 14 миллионов туристов, что на 1,5 миллиона больше, чем в 2016 году.