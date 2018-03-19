В Подмосковье смертность от туберкулеза в январе снизилась на 8,3%

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В регионе работают 14 медорганизаций и 28 кабинетов, оказывающих специализированную помощь больным туберкулезом.

В Московской области смертность от туберкулеза снизилась в январе на 8,3% по сравнению с этим периодом 2017 года. Такие данные привел Росстат. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

В январе этого года коэффициент смертности от туберкулеза в регионе составил 1,7 на 100 тысяч населения. Марков отметил, что эта болезнь по-прежнему остается опасной для здоровья человека, несмотря на высокий уровень развития современной медицины.

По словам министра здравоохранения Московской области, в регионе созданы все условия для выявления и лечения больных туберкулезом.

"Работают 14 медорганизаций и 28 кабинетов на базе центральных районных больниц, в которых оказывают специализированную медицинскую помощь больным туберкулезом. Благодаря данной работе показатели заболеваемости населения в области ежегодно снижаются", — отметил Дмитрий Марков.

Министр заявил, что важно вести здоровый образ жизни, регулярно проходить диспансеризацию, а в случае первых подозрений на возникновение заболевания — незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

"Несвоевременная диагностика и неграмотное лечение туберкулеза способны привести к летальному исходу", — добавил Марков.