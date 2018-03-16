В Подмосковье бездомные впервые смогут принять участие в выборах

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Подмосковные избирательные участки также готовы к приему людей с ограниченными возможностями.

В Московской области на выборах 18 марта смогут отдать свой голос бездомные. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Подмосковье Екатерину Семенову.

Она заявила, что сложностей в организации этого процесса нет.

"Для нас это просто отрадно, и это, наверное, проявление человеческого благородства, участия. И, наверное, в первую очередь, патриотизм тех людей, которые помогают попавшим в сложную ситуацию не просто восстановить документы и стать полноценными гражданами Российской Федерации, но и чтобы люди, социализировавшись в общество, могли сделать свой выбор наравне с другими гражданами Российской Федерации", — отметила уполномоченный по правам человека.

Семенова также добавила, что избирательные участки в регионе готовы к приему людей с ограниченными возможностями. Сейчас, по ее словам, в области проверили 950 участков в дополнение к тем, которые уже готовы, на предмет доступной среды. 90% из них почти полностью готовы к голосованию людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями по слуху, по зрению.

"Можем сказать, что да, были замечания еще две недели назад главам, но на сегодняшний день несмотря на то, что часть участков в некоторых районах находится на вторых этажах, готовы к приему людей с ограниченными возможностями, в том числе оснащены пандусами и техническими средствами передвижения", — отметила Семенова. По ее словам, на участках есть специальные кнопки, будут присутствовать волонтеры. Члены избирательной комиссии также обучены помогать людям с ограниченными возможностями.

Кроме того, на дом доступен вызов выездной избирательной комиссии. Проголосовать на дому могут те, кто не может передвигаться или прибыть самостоятельно в участок. Также она доступна для находящихся под домашним арестом людей.