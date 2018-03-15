В Подмосковье увеличилось число онлайн-записей на прием к врачу на 25%

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подмосковные жители записались на прием к врачу онлайн более 1,6 миллиона раз в январе‐феврале 2018 года. Это на 25% больше показателей за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Министр отметил, что в настоящее время в Московской области идет активная работа по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения. Подмосковные жители все чаще прибегают к интернету, чтобы записаться на прием к доктору. Около 1 миллиона человек каждый месяц записываются к врачу онлайн. При этом более 550 тысяч раз жители воспользовались услугами инфоматов, которые установлены в поликлиниках. Примерно 377 тысяч раз жители Подмосковья смогли записаться к врачу через единый контакт-центр.

Записаться к врачу в Московской области можно с помощью сайта госуслуг — zdrav.mosreg.ru, инфоматов или через единый контакт-центр по номеру 8 (800) 550-50-30.