В Подмосковье готовятся перейти к современной утилизации отходов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства поднял тему экологии. Он отметил, что в Подмосковье уделяют особое внимание полигонам ТБО, таким как "Ядрово". Правительство предпринимает меры для обеспечения экологической безопасности. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам главы региона, полигоны в области действуют с начала 60-70-х годов.

"Ядрово" — полигон, который работает с 1979 года. "Алексинский карьер" — с 93-го года. До этого мы закрыли "Кучино", которое работало более 60 лет", — заявил Воробьев.

Он отметил, что сейчас проводится большая подготовительная работа по созданию мусороперерабатывающей индустрии. Это требует времени. Губернатор заявил, что задача правительства — в максимально короткие сроки перейти к современной утилизации отходов и внедрению раздельного сбора мусора.

Воробьев заявил, что в Московской области идет большая работа по закрытию старых полигонов. Она идет не без проблем. По словам губернатора, сегодня все, что строится в регионе, позволяет гарантировать экологическую безопасность.